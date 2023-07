L’armée continue d’aider pour l'incendie de Bitsch

Principe de subsidiarité

En cas de catastrophe, l’armée peut soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus et qu’elles en font la demande, c’est le principe de subsidiarité. Depuis le 17 juillet, l’armée est venue en renfort du canton du Valais, amenant sur place un Super Puma et des spécialistes de la lutte contre le feu. Cette prestation s’est terminée le 24 juillet. Depuis le 19 juillet, le dispositif de l’armée comprend un Super Puma, deux véhicules, ainsi que des militaires en service long de l’infanterie.