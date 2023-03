Suisse: L’armée davantage sollicitée pour des prestations de service

Des aides aériennes à la population

Les épisodes de sécheresse et les feux de forêt ont marqué l’année 2022 et nécessité l’intervention des Forces aériennes suisses. Elles sont intervenues à trois reprises entre janvier et mars 2022 avec des Super Puma pour lutter contre des feux de forêt dans les cantons des Grisons et du Tessin.