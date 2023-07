Colombie: L’Armée de libération nationale libère une femme militaire

L’Armée nationale de libération (ELN) a libéré vendredi une femme sous-officier et ses deux enfants, âgés de 6 et 8 ans, qu’elle avait enlevés peu avant l’entrée en vigueur d’une trêve avec le gouvernement.

Des pourparlers à venir le 14 août

Peu avant une trêve bilatérale qui a débuté jeudi, des rebelles guévaristes avaient enlevé cette famille pendant qu’elle se déplaçait dans une zone proche de la frontière vénézuélienne, le 3 juillet. Les commandants de la guérilla et le gouvernement dialoguent depuis novembre en vue de mettre fin à six décennies de conflit armé. Les parties aspirent à prolonger la trêve actuelle et à mettre fin aux extorsions, enlèvements et autres crimes à partir du 3 août.