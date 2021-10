Pénurie de carburants : L’armée déployée dès lundi au Royaume-Uni

Pour faire face à la pénurie de chauffeurs routiers dans le pays, le gouvernement a décidé de faire appel à l’armée pour approvisionner les stations-service en essence.

Un manque de 100’000 chauffeurs routiers

Le Brexit «un facteur supplémentaire»

«Il est important de souligner qu’il n’y a pas de pénurie nationale de carburants au Royaume-Uni, et les gens devraient continuer à acheter du carburant normalement. Plus vite nous retrouverons nos habitudes d’achat normales, plus vite nous pourrons retourner à la normale», a-t-il ajouté.

Pour tenter de remédier au manque de chauffeurs routiers et de personnel dans les élevages de volaille, et face au spectre de rayons vides à Noël, le gouvernement s’était déjà résolu samedi à amender sa politique d’immigration et à accorder jusqu’à 10’500 visas de travail provisoires de quelques mois. Il a aussi temporairement exempté le secteur de la distribution des carburants des règles de la concurrence pour permettre aux zones les plus touchées d’être livrées en priorité.