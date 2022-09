Colombie : L’armée détruit des dragues d’orpailleurs clandestins

Les militaires ont arrêté six Brésiliens alors qu’ils extrayaient clandestinement de l’or de la rivière Pureté, dans l’extrême sud du pays, à la frontière avec le Brésil. «Quatre dragues ont été détruites et six ressortissants brésiliens ont été capturés en flagrant délit» mardi, a déclaré le général Jaime Galindo, commandant de la sixième division de l’armée dans une vidéo envoyée aux médias.

Destruction immédiate

Certaines études indépendantes montrent que l’extraction d’or et d’autres minéraux sont même plus rentables que la production et le trafic de cocaïne. D’après le général Galindo, les Brésiliens détenus «seraient au service du groupe armé ‘‘Comandos de la Frontera’’» une organisation criminelle née en 2020 et composée d’anciens guérilleros et paramilitaires.