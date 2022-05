Iran : L’armée dévoile une base souterraine de drones digne de «James Bond»

Selon la télévision iranienne, «plus d’une centaine de drones de combat, de reconnaissance et de destruction» sont dissimulés dans les montagnes, plusieurs centaines de mètres sous terre.

«Au coeur des montagnes»

L’Iran est accusé par les Etats-Unis et Israël, ses ennemis jurés, d’utiliser des drones et des missiles pour attaquer les forces américaines et les navires liés à Israël dans le Golfe, afin de déstabiliser la région.