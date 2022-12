Politique migratoire : L’armée doit créer davantage de places pour l’accueil des réfugiés

Les efforts consentis depuis ce printemps ne sont pas suffisants selon le Conseil fédéral. Des lits seront notamment libérés à Bure (JU) et à Fribourg.

La Suisse manque encore de capacité pour accueillir toutes les personnes demandant l’asile (image d’illustration). OFDF

La politique d’asile de la Suisse est mise sous pression depuis le début de l’année, en particulier à cause de la Guerre en Ukraine. Ce vendredi, le Conseil fédéral a décidé de recourir au soutien supplémentaire de l’armée jusqu’à fin mars au plus tard. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) s’attend à ce que, d’ici à la fin de l’année, le nombre des personnes en quête de protection venant d’Ukraine passe à environ 75’000 et celui des demandes d’asile à quelque 24’000.

Avec l’armée, le SEM a fait passer le nombre de places d’hébergement de 5000 à plus de 9000 lits depuis ce printemps et recruté du personnel supplémentaire pour l’encadrement et la sécurité. De nouvelles ressources sont néanmoins nécessaires pour pouvoir continuer d’assurer l’hébergement et l’encadrement des personnes en quête de protection et des requérants d’asile ces prochains mois, expliquent les autorités.

Pas d’entrave aux cours

Le chiffre d’environ 3000 lits supplémentaires est articulé. L’armée fournit quelque 2100 places d’hébergement en déplaçant des écoles de recrues, des écoles de cadres et des cours de répétition. Cette capacité pourrait passer à environ 2700 places si des mesures appropriées de densification sont mises en place.

L’armée met ainsi à la disposition du SEM, dans un premier temps, des capacités d’accueil sur les places d’armes de Fribourg, Bure (JU) et Dübendorf (ZH), puis dans un deuxième temps, sur les places d’armes de Thoune (BE) et St-Luzisteig (GR). Les cours d’instruction militaire se poursuivront sans entrave, assure le Conseil fédéral. Pour aider à la gestion des places d’accueil, 500 militaires et 140 civils pourront être mobilisés.

