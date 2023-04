L’armée doit récupérer les restes de ses leurres après un essai

Les flares, c’est quoi?

Dans son communiqué de presse, Armasuisse explique que les flares sont «de petits leurres, comparables à des torches enflammées, pouvant être utilisés tant pour des avions que des hélicoptères». Les Forces aériennes suisses en ont pour les avions de combats (F-5 et F/A-18) et l’hélicoptère Cougar. Composés de paillettes métalliques, ces leurres servent à l’autodéfense et à la défense contre des engins guidés avec tête chercheuse infrarouge. Lorsque les appareils détectent l’approche d’un engin guidé, «des flares sont éjectés automatiquement en guise de défense». Ils commencent à brûler juste après pour ainsi détourner de leur cible les engins guidés en approche.