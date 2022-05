Afrique : L’armée du Niger annonce avoir tué une quarantaine de djihadistes

L’armée nigérienne a répliqué à une attaque de Boko Haram sur des îles du Lac Tchad dans la nuit de mardi à mercredi, tuant une quarantaine de djihadistes.

Une «mission de ratissage» engagée dans la zone «a permis la neutralisation d’une quarantaine de combattants» et plusieurs armes, des munitions et explosifs, ainsi que «divers matériels militaires» ont été récupérés.

Opération intégrité du Lac

Les troupes tchadiennes, camerounaises, nigériennes et nigérianes de la Force militaire mixte (FMM) ont lancé en mars une nouvelle offensive coordonnée dans les quatre pays, baptisée Opération intégrité du Lac, dont l’objectif est de «détruire complètement les Boko Haram et autres groupes terroristes qui écument le bassin du Lac Tchad», avait expliqué début mai à l’AFP un haut responsable de la FMM, dont le quartier général est basé à N’Djamena.

Le bassin du Lac Tchad, qui étire ses rives dans les quatre pays, est une vaste étendue d’eau et de marécages où les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont installé des repaires dans les innombrables îlots dont il est parsemé. L’insurrection de Boko Haram est apparue en 2009 au Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36’000 personnes (principalement au Nigeria) ont été tuées, et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l’ONU.