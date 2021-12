Vaccination : «L’Armée est toujours prête à soutenir lorsqu’on a besoin d’elle»

Des premiers militaires ont été déployés lundi dans le Jura et en Valais dans des centres de vaccination. D’autres demandes ont déjà été déposées.

Le Conseil fédéral a autorisé le déploiement de jusqu’à 2500 militaires pour soutenir les autorités civiles dans la lutte contre la pandémie. Lundi, les premiers soldats sont entrés en action. «Ils se trouvent dans les cantons du Jura et du Valais pour des activités de préparation. Les militaires sont engagés dans les centres de vaccination de Courtételle (JU) et Martigny (VS). A partir de mercredi, ils seront également engagés à Collombey (VS)», détaille l’Armée.