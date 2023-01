Pérou : L’armée et la police vont débloquer les routes

La police et l’armée du Pérou vont dégager les routes bloquées par les manifestants qui réclament la démission de la présidente Dina Boluarte, a annoncé jeudi le gouvernement.

«La police nationale du Pérou, avec l’appui des forces armées, va effectuer le déblocage des routes du réseau national», ont annoncé les ministères de l’Intérieur et de la Défense dans un communiqué conjoint.

Les autorités ont recensé jeudi 88 barricades sur des routes dans huit des 25 régions du Pérou. Ces barrages ont provoqué des pénuries de produits de base et de carburants, et compliquent l’accès aux soins et l’arrivée des médicaments dans plusieurs zones du pays. Le gouvernement péruvien a accusé les barrages d’être à l’origine de dix décès, dont ceux de plusieurs enfants qui n’ont pu recevoir des soins à temps.