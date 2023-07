Armée et protection civile jurassienne appelées en renfort après la tempête

Il y a une semaine pile, la tempête ravageait les montagnes neuchâteloises, faisant un mort et des dizaines de blessés. Le Conseil d’État neuchâtelois a sollicité l’appui de l’armée pour le dégagement des abords des routes et des bâtiments scolaires, en prévision de la rentrée du 14 août, afin de protéger la population de chutes possibles de décombres. Cette décision s’explique par le retour de vacances d'un grand nombre de personnes, de la rentrée scolaire imminente et de la forte mise à contribution des moyens disponibles.