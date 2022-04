Cisjordanie occupée : L’armée israélienne à «l’offensive», nouvelle opération militaire à Jénine

Tôt dimanche matin, des soldats de Tsahal ont investi les secteurs de Tulkarem et Jénine, où ont eu lieu des échanges de tirs entre des Palestiniens et les militaires qui ont fait plusieurs blessés.

Ailleurs en Cisjordanie, une quadragénaire veuve et mère de six enfants a succombé à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé et l’agence de presse Wafa.