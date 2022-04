Proche-Orient : L’armée israélienne réplique après le tir d’une roquette depuis le Liban

Une roquette tirée depuis le Liban est tombée lundi dans le nord d’Israël, a rapporté l’armée sans faire état de victime. Le tir n’a pas été encore revendiqué.

Toujours en état de guerre

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires. Après différents conflits, Israël et le Liban demeurent techniquement en état de guerre et la Force intérimaire des Nations Unies (Finul) est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays.