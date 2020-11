Éthiopie : L’armée lance son offensive sur la capitale du Tigré

Le gouvernement local a annoncé que Mekele, la capitale de la région dissidente du Tigré, avait été touchée samedi par des «tirs à l’arme lourde».

L’armée fédérale «a commencé à toucher avec des armes lourdes et de l’artillerie le centre de Mekele, qui abrite une importante population et des organisations de développement», ont déclaré les autorités tigréennes dans un communiqué diffusé samedi à la télévision locale, Tigray TV.

«Condamner les attaques»

Le gouvernement tigréen appelle la communauté internationale «à condamner les attaques d’artillerie et d’avions militaires et les massacres» commis sur «les civils et les infrastructures» par Abiy Ahmed et par Issaias Afeworki, le président érythréen, qu’il accuse d’aider Addis Abeba. Il promet «une réponse proportionnée».