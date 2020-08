Mali

L’armée malienne prise pour cible en pleine crise politique

Cinq soldats maliens ont été tués lors de deux attaques simultanées dans le centre du pays, alors que la crise politique continue de s’aggraver.

L’armée malienne a subi dimanche de nouvelles pertes lors de deux attaques simultanées dans le centre du pays, qui ont fait cinq morts et cinq blessés. À Bamako, opposition et pouvoir ne parviennent pas à dénouer une crise politique de plus en plus préoccupante.