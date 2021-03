Nigeria : L’armée met en échec une tentative d’enlèvement d’étudiants

Les forces de sécurité nigérianes ont mis en échec une nouvelle tentative d’enlèvement de centaines d’écoliers dans l’État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria.

Dimanche à l’aube, «des bandits présumés ont pris d’assaut la Gouvernement Science Secondary School d’Ikara dans le but d’enlever des élèves», a déclaré dans un communiqué Samuel Aruwan, commissaire aux Affaires intérieures de l’État de Kaduna. «Heureusement, les élèves ont utilisé le système d’alerte mis en place et ont ainsi pu alerter les forces de sécurité de la région», a-t-il expliqué.

Une force de sécurité conjointe, composée de soldats, de policiers et de vigiles, s’est déployée dans l’école et «a affronté les bandits, les forçant à fuir». Les 307 élèves de l’établissement ont été tous retrouvés et recensés, après un comptage des effectifs. «La tentative d’enlèvement a été complètement déjouée et aucun élève n’a été kidnappé», selon M. Aruwan.