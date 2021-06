Suisse - L’armée mise sur Whatsapp pour être attrayante aux yeux des jeunes

Depuis plusieurs années, l’armée peine à avoir la cote auprès des jeunes. Avant même d’être conviés à la journée d’information, nombre d’entre eux ont déjà pris la décision de ne pas intégrer le service militaire. Et de plus en plus de jeunes hommes quittent l’armée de manière prématurée, écrit ce samedi la «Schweiz am Wochenende».

Selon un document de l’armée et de la conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers – qui n’a pour l’heure pas encore été rendu public mais que le journal a pu se procurer –, la journée d’information gagnera encore en importance dans l’avenir. Les responsables estiment qu’il faut davantage se concentrer sur les besoins individuels des participants tout en prenant en compte les changements sociétaux et rester dans l’air du temps. En d’autres termes: l’armée veut être plus attrayante aux yeux des jeunes. Et pour cela, elle compte revoir le concept de sa journée d’information.