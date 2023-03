Défense : L’armée modernise ses «yeux» qui surveillent le ciel

Depuis 2005, la Suisse exploite quatre stations radars 24 heures sur 24, 7 jours sur sept. Ce système appelé Florako, pour système de surveillance de l’espace aérien et de conduite des opérations des Forces aériennes, sert à reconnaître et à identifier les aéronefs civils et militaires et à conduire les engagements des Forces aériennes. Les détecteurs radars doivent être modernisés, afin d’en garantir le bon fonctionnement dans les années à venir. Cette transformation effectuée dans le cadre du projet «Radar» s’inscrit dans le programme Air2030.