Masques, blouses, gants… : L’armée ne parvient pas à se délester de son surplus d’achat de matériel

La pharmacie de l’armée avait acheté en quantité le matériel de protection tant recherché au début de la pandémie. Aujourd’hui, elle n’arrive plus à se débarrasser du surplus.

Parmi le matériel de protection sanitaire acquis en vitesse au début de la pandémie, il y avait par exemple de ces blouses blanches qui enveloppent le corps entier. Un peu plus d’un an après, l’armée en possède encore plus de 100’000 pièces… que personne ne veut, relève la «Schweiz am Wochenende».