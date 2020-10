Suisse«L’armée ne se soucie pas de notre santé»

L’armée suisse serre la vis face à l’augmentation de cas positifs au Covid-19 dans la population: les quelque 10’000 recrues seront en quarantaine dans les casernes jusqu’à fin octobre. Elles ne seront donc plus autorisées à rentrer chez elles pour rendre visite à leurs proches durant le week-end. «De cette manière, nous espérons protéger les recrues d’une infection. Elles sont plus en sécurité au sein de l’armée qu’à l’extérieur», explique Daniel Reist, porte-parole de l’armée.

Mais les futurs soldats ne sont pas de cet avis: «Nous avons tous peur d’être contaminés, parce que l’armée ne suit plus les règles sanitaires établies au début. Avant, les exercices, le sport et les repas se faisaient uniquement entre individus de la même troupe. À présent, les gens de la caserne sont tous mélangés. Et on passe de longues heures entassés dans de petites pièces, explique une recrue de 19 ans. L’armée ne se soucie pas de notre santé.»