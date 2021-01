Des soldats mobilisés en soutien des équipes mobiles qui vont vacciner dans les EMS: tel était le souhait de plusieurs cantons, constatant notamment la vitesse à laquelle certains États vaccinent leur population, comme par exemple Israël, aidé par son armée et par la mise à disposition de davantage de moyens. La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales en avait fait la demande. Comme l’a annoncé dimanche la conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz dans le 19:30 de la RTS , il n’en sera pas question.

L’armée fait ce qu’on lui dit

Dans les faits, ce n’est pas l’armée qui a refusé son aide mais le Conseil fédéral: Alain Berset et Viola Amherd ont répondu, fin décembre, par la négative à la demande des cantons latins.

Les Cantons en sont capables

Et son argument ne rassure pas: «Une troisième vague ne peut être exclue et les capacités militaires dans le domaine sanitaire pourraient ainsi à nouveau être sollicitées», dit Lorenz Frischknecht. En clair: les soldats formés ne seraient pas assez nombreux pour assurer le soutien à la vaccination tout en étant mobilisés dans les hôpitaux, comme ils l’ont été au printemps 2020. Enfin, pour le DDPS, «les Cantons devraient être en mesure de mobiliser et d’engager les ressources humaines adéquates du domaine civil».