Nigeria : L’armée nigériane affirme avoir tué 70 «terroristes»

L’armée du Nigeria a mené samedi des frappes aériennes, en coordination avec le Niger, tuant plus de 70 combattants présumés affiliés à l’État islamique.

Avec leurs rivaux plus anciens, Boko Haram, les deux factions ont tué plus de 40’000 personnes au cours de la dernière décennie et plus de deux millions de personnes sont toujours déplacées de leurs foyers en raison des violences en cours.