Niger: L’armée nigérienne affirme avoir tué 79 «terroristes» près du Mali

La zone «des trois frontières»

Une poursuite «simultanée» a alors été engagée par les forces aéroterrestres jusqu’à la zone de Hamakat, lieu de refuge du responsable de l’embuscade du 10 février, lors de laquelle au moins 17 soldats nigériens avaient été tués et douze personnes portées disparues à Intagamey, également dans le département du Banibangou, précise le ministère.

Lors de l’opération de ratissage, une centaine de motos ont été détruites et des moyens de communication, des armes et des munitions ont été récupérés à l’issue de la poursuite, a-t-il assuré. Le ministère ne rapporte pas de victimes parmi les militaires.

L’embuscade d’Intagamey et la poursuite à Tiloa sont survenus dans l’immense et instable région de Tillabéri, d’une superficie de 100’000 km2, située dans la zone dite «des trois frontières» aux confins du Niger, du Burkina Faso et du Mali, en proie à des attaques djihadistes récurrentes.