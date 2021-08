Berne - L’armée pleure Broccoli, son brigadier aux pattes de velours

Il avait 5200 fans sur sa page Facebook. Le brigadier Broccoli, le chat mascotte de la caserne de Lyss, est mort de vieillesse mercredi à l’âge de 18 ans. Cela faisait plusieurs jours qu’il faisait des allers-retours chez le vétérinaire et les personnes qui s’en occupaient étaient pessimistes. Car ce chat a une longue histoire avec l’armée et plus particulièrement les cantonnements de Lyss.

En 2005, le chat a fait son apparition à la caserne, à la grande joie de nombreux soldats. Au début, les militaires le ramenaient régulièrement à son propriétaire. Mais il revenait sans cesse. Finalement, il a été adopté et a pris ses quartiers à la caserne. Cette chatte s’appelait au début «Mausi» . C’est un chef de cuisine qui a discrètement glissé un morceau de ce légume dans la gamelle du chat et qui l’a vu le dévorer goulûment Dès lors, le minet a été appelé «Brigadier Broccoli.»

Une star internationale

En 2012, le chat a reçu un livret de service authentique sur lequel on voit son grade: brigadier et son nom: Broccoli, avec même un numéro de service! Il faisait désormais partie intégrante de l’inventaire de l’armée. Son décès règle le gros souci qui menaçait le Brigadier aux pattes de velours. En effet, sa caserne va fermer et déménager à Thoune. Et les personnes qui s’en occupent se demandaient si le minet allait aussi déménager ou rester à errer dans les locaux désaffectés et surtout sans sa troupe!