Suisse: L’armée promet d’être plus écolo, mais ses avions volent toujours autant

Les jets de la Confédération souvent utilisés

L’utilisation des trois jets privés du Conseil fédéral par l’armée est aussi pointée du doigt ce dimanche. De 2020 à 2022, ces appareils ont volé 1200 heures pour le gouvernement et les hauts fonctionnaires. L’armée a utilisé les trois jets pendant plus de 1800 heures pour ses propres besoins, soit 60% du temps total de vol. L’armée suisse répond que ces vols permettent un transport plus rapide et plus sûr de personnes ou de matériel confidentiel ou potentiellement dangereux. Membre de la Commission de la politique de sécurité, la conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) s’est dite surprise par ces révélations. Elle dit vouloir creuser cette affaire pour savoir si l’armée utilise trop facilement «des transports luxueux qui ne seraient pas absolument nécessaires, notamment sur de courtes distances».