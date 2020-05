Gaspillage alimentaire

L’armée punit le soldat lanceur d’alerte

Le soldat qui a signalé le gaspillage de litres de jus d’orange recevra une amende de 500 francs. L’association anti-déchets alimentaires Grassrooted a décidé de prendre en charge les coûts de la sanction.

Les 120 bouteilles de jus d’orange sont vidées en six minutes dans une bouche d’égout. La canalisation déborde presque. La vidéo a été enregistrée la semaine dernière, un jour avant la fin de l’école de recrue de la caserne de Kloten (ZH). L’armée a confirmé que, dans le cadre de la mobilisation due au coronavirus, trop de jus d’orange a été commandé. La date limite de consommation passée depuis quatre jours, plus d’une centaine de litres de nectar ont donc fini dans le caniveau. L’histoire ne s’est pas arrêtée là.

Le soldat qui a dénoncé l’énorme gaspillage vient en effet d’être condamné à une amende de plus de 500 francs. Et pourtant, l’alerte lancée par le soldat a peut-être poussé l’armée à prendre le taureau par les cornes puisqu’elle avait rapidement réagi en offrant des palettes entières de nourriture inutilisées à l’organisation «Tischlein deck dich» à Winterthour. Selon Alex Stähli, directeur général de cette aide alimentaire, les produits alimentaires étaient impeccables et, dans certains cas, précieux: biscuits, barres de céréales et snacks de toutes sortes, «nos clients au budget serré en seront très satisfaits». Jusqu’à présent, l’organisation n’avait que rarement reçu des dons de produits provenant de l’armée suisse.

«Des amendes absurdes»

En ce qui concerne l’amende infligée au soldat, le porte-parole de l’armée Daniel Reist explique que les questions disciplinaires sont de la responsabilité du commandant de la troupe. «Une amende disciplinaire peut aller jusqu’à 500 francs pendant le service, et un commandant d’unité peut imposer une arrestation allant jusqu’à 5 jours.» Pour Dominik Waser, qui s’engage contre le gaspillage de la nourriture et a cofondé l’association Grassrooted, la sanction financière est absurde dans ce cas. «À cause des mesures du coronavirus, des milliers de personnes ont perdu leur emploi et font la queue pendant des heures pour un colis de nourriture.» Il reproche à l’armée de jeter des tonnes de nourriture et de punir ceux qui le signalent: «Ce n’est pas possible.»