Crimée : L’armée russe a commencé son retrait des abords de l’Ukraine

À compter du 23 avril et jusqu’au 1er mai des dizaines de milliers de troupes russes déployées en Crimée et dans l’ouest de la Russie doivent se retirer de la zone. La région, notamment la Crimée, est en conflit depuis 2014.

Une explosion lors d’un exercice militaire des forces russes sur le terrain d’entraînement d’Opuk, non loin de la ville de Kerch, à l’est de la Crimée.

«Actuellement, nos unités et groupes militaires marchent vers les gares de chargement de chemin de fer et les aérodromes, chargent les navires de débarquement, les plateformes ferroviaires et les avions-cargo militaires», a indiqué le ministère, cité par l’agence Ria Novosti.