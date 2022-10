Nord Stream: Pour l’armée russe, les sabotages sont l’oeuvre de Londres, qui réplique

Nord Stream : Pour l’armée russe, les sabotages sont l’œuvre de Londres, qui réplique

Le 26 septembre, des explosions avaient provoqué des fuites de gaz sur les Nord Stream 1 et 2, chaque camp pointant l’autre. Dernière attaque: pour Moscou, le sabotage est l’œuvre des Britanniques.

L’armée russe a accusé, samedi, Londres d’être impliqué dans les explosions ayant provoqué des fuites en septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, construits pour acheminer le gaz russe en Europe. «Des représentants d’une unité de la marine britannique ont participé à la planification, à la logistique et à la mise en œuvre de l’acte terroriste en mer Baltique, le 26 septembre, afin de porter atteinte aux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2», a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.