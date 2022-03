Guerre en Ukraine : L’armée russe s’est emparée de la ville de Kherson

Kherson, située dans le sud de l’Ukraine, est la plus grande ville capturée par les forces russes depuis le début de l’invasion du pays il y a une semaine.

Le maire de cette cité de 290’000 habitants, Igor Kolykhaïev, a annoncé avoir discuté avec des «invités armés» dans un bâtiment de l’administration de Kherson, sous-entendant, sans les nommer, des troupes russes. «Nous n’avions pas d’armes et n’étions pas agressifs. Nous avons montré que nous travaillons à sécuriser la ville et essayons de parer aux conséquences de l’invasion», a-t-il dit dans un message sur Facebook.

«Très dangereux»

L’armée russe avait annoncé dans la matinée de mercredi s’être emparé de Kherson, située non loin de la péninsule de Crimée annexée en 2014 par Moscou. Cette ville portuaire et sa périphérie ont subi d’intenses bombardements.

Plus à l’est, à Marioupol, le principal port ukrainien de la mer d’Azov, «ça se dégrade d’heure en heure», a témoigné une de ses habitantes, Maryna, 28 ans, selon laquelle le centre-ville a été pilonné. Si elle en prenait le contrôle, l’armée russe pourrait assurer une continuité territoriale entre ses forces en provenance de Crimée et celles arrivées des territoires séparatistes plus au nord-est.

Pourparlers

De premières discussions lundi, également au Bélarus, n’avaient donné aucun résultat tangible, Kiev ayant réclamé l’arrêt immédiat de l’invasion, tandis que Moscou avait semblé attendre une reddition. Les États-Unis vont «soutenir des efforts diplomatiques» de l’Ukraine pour obtenir un cessez-le-feu avec la Russie, même si «c’est beaucoup plus difficile d’y parvenir quand les tirs résonnent et les chars avancent», a réagi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Le secrétaire d’État a aussi mis l’accent sur un «coût humain» d’ores et déjà «ahurissant». «Des centaines sinon des milliers de civils ont été tués et blessés», a déploré Antony Blinken lors d’une conférence de presse, et «le nombre de civils tués et blessés, les conséquences humanitaires, ne feront que s’aggraver dans les jours qui viennent».