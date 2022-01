Pakistan : L’armée s’efforce de libérer les milliers de touristes pris au piège par la neige

Les secours s’activaient dimanche pour rouvrir les routes d’accès à Murree, ville pakistanaise où, vendredi, 22 personnes sont mortes de froid dans leurs voitures bloquées par une tempête hivernale.

Les secouristes pakistanais s’efforçaient dimanche de dégager les routes d’accès à Murree, ville de montagne où étaient toujours bloqués des milliers de touristes et où sont mortes 22 personnes dans leurs véhicules coincés par la neige. L’armée pakistanaise a affirmé avoir sorti tous les survivants des voitures coincées, précisant que plus de 1000 véhicules abandonnés entravaient les efforts des déneigeuses.

«Nous allumons le chauffage et allons dormir»

Selon les autorités, près de 100’000 visiteurs s’étaient pressés dans la ville vendredi, provoquant un énorme embouteillage avant même la tempête. Elles ont indiqué que 22 personnes sont mortes dans leurs véhicules dans la nuit de vendredi à samedi, à cause du froid ou intoxiquées au monoxyde de carbone respiré dans l’habitacle de leurs voitures. Dix enfants, dont six morts aux côtés de leur mère et de leur père, et un policier, font partie des victimes.