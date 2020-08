Coire

L’armée sert du poulet cru aux recrues

Les militaires de la caserne de Coire souffrent de la faim et risquent même des intoxications alimentaires, d’après une recrue. L’armée va effectuer des contrôles inopinés.

Portions trop petites et risques de salmonellose . Depuis le début de l’école de recrue s il y a cinq semaines, les soldats de la caserne de Coire souffrent. «Comme nous avons toujours faim, nous sommes nombreux à être agressifs » , a confié une recrue à 20 Minuten. Le jeune homme veut garder l’anonymat , car il craint des représailles . « Les portions correspondent à une a ctivité normale, mais nous travaillons for t t oute la journée. Vous avez besoin de plus de nourriture pour les performances requises. »