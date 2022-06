Manifestations indigènes: L’armée s’inquiète de la démocratie «en grave danger» en Equateur

Manifestations indigènes : L’armée s’inquiète de la démocratie «en grave danger» en Équateur

Des milliers d’indigènes continuent de manifester contre la hausse des prix du carburant, alors que des affrontements avec la police ont eu lieu à Quito.

C’est dans le nord de la capitale, tout près d’une université qui abrite des manifestants, qu’ont eu lieu les heurts les plus violents. AFP

Au neuvième jour de mobilisation en Équateur contre la hausse des prix du carburant, des milliers d’indigènes ont manifesté et affronté la police à Quito, tandis que le dialogue est toujours au point mort et que l’armée s’est inquiétée d’un «grave danger» pour la démocratie.

C’est dans le nord de la capitale, tout près d’une université qui abrite des manifestants, qu’ont eu lieu les heurts les plus violents avec les forces de l’ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes, de canon à eau, de véhicules motorisés et de policiers à cheval.

La présence policière était forte dans le secteur, où se trouve également la Maison de la Culture équatorienne (CCE), un centre culturel servant traditionnellement de point de rencontre aux indigènes, mais investie par la police depuis ce week-end. Quelques petites manifestations isolées ont également eu lieu dans le sud de Quito et près de l’Université Central, selon la police.

Plusieurs revendications

La puissante Confédération des nationalités indigènes d’Équateur (Conaie), qui a participé aux révoltes ayant renversé trois présidents entre 1997 et 2005 et mené les violentes manifestations de 2019 (11 morts), organise depuis le 13 juin des marches et barricades pour exiger une baisse des prix du carburant.

Des milliers d’indigènes ont entamé lundi une marche pacifique vers le centre de Quito depuis le sud. Plusieurs centaines sont également arrivés par le nord dans la capitale de trois millions d’habitants. «L’objectif aujourd’hui est de prendre la Maison de la Culture, de s’y abriter», a expliqué dans la matinée à l’AFP Wilson Mazabanda, un indigène Kichwa-Panzaleo arrivé de Cotopaxi (sud), alors que ce vaste centre culturel avait servi de QG aux protestataires lors des manifestations de 2019.

Outre le prix du carburant, les manifestants dénoncent le manque d’emplois, l’octroi de concessions minières dans les territoires autochtones, l’absence d’un contrôle des prix des produits agricoles et une renégociation des dettes des paysans auprès des banques.

L’armée met en garde

«La démocratie en Équateur est en grave danger face à l’action concertée de personnes exaltées qui empêchent la libre circulation de la majorité des Équatoriens», a mis en garde mardi le ministre de la Défense Luis Lara.

«Les forces armées ne permettront pas les tentatives de briser l’ordre constitutionnel ou toute action contre la démocratie et les lois de la République», a prévenu Luis Lara, depuis son bureau de Quito, entouré par les chefs de l’Armée de terre, de la Marine et de l’Armée de l’air.

Au Parlement, les députés ont approuvé lundi soir par 81 voix sur 137 votes une résolution exigeant une proposition gouvernementale de dialogue «sérieuse, claire et honnête» et réclamant une table ronde incluant l’ONU, la Croix-Rouge, les universités et l’Église catholique pour chercher des solutions à la crise. Les peuples indigènes rassemblent au moins un million des 17,7 millions d’Équatoriens.

État d’urgence

«Nous avons tendu la main, nous avons appelé au dialogue, mais ils ne veulent pas la paix, ils cherchent le chaos, ils veulent chasser le président», a accusé lundi Guillermo Lasso avec une vidéo montrant des images de manifestants se livrant à des violences dans la rue.

Plus tard, il a étendu l’état d’urgence de trois à six des 24 provinces du pays. Soixante-trois policiers ont été blessés depuis le début des manifestations, selon un bilan officiel, tandis qu’une organisation locale de défense des droits humains a fait état de 79 arrestations et 55 civils blessés.

Depuis près d’un an, le prix d’un gallon de diesel a augmenté de 90% (à 1,90 dollar) et celui de l’essence de 46% (à 2,55 dollars). Les prix sont gelés depuis octobre, après les précédentes manifestations, mais la Conaie demande une baisse à respectivement 1,50 et 2,10 dollars.

L’économie perd environ 50 millions de dollars (48 millions de francs) par jour en raison des manifestations, selon des chiffres officiels. La production pétrolière, principale exportation, a diminué d’environ 100’000 barils par jour, soit une baisse de 21%, selon le directeur de la société publique Petroecuador, Italo Cedeno.