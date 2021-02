La Pharmacie de l’armée est responsable de la logistique des vaccinations au niveau fédéral. DDPS/Clemens Laub

L’armée suisse met à la disposition du public plusieurs documents pertinents relatifs à l’acquisition des biens médicaux dans le contexte de la pandémie. Elle se plie ainsi à «un souci de transparence» et reconnaît des manquements mais invoque des circonstances atténuantes, comme elle le souligne dans un communiqué jeudi.

Au terme d’un premier bilan, la Pharmacie de l’armée estime avoir rempli sa mission car «à aucun moment, il n’y a eu de lacunes d’approvisionnement dont le système de santé aurait souffert» alors que le volume des acquisitions a été multiplié par 150 en quelques jours.

Toutefois, les quantités à acquérir, la situation sur le marché mondial ainsi que la nouveauté et la complexité de la tâche ont débouché sur des erreurs dans le cadre de l’acquisition de biens médicaux, erreurs qui sont désormais systématiquement analysées pour en tirer des leçons. Et un premier constat s’impose: «les ressources, les moyens informatiques et le savoir-faire de la Pharmacie de l’armée n’étaient pas adaptés à une telle tâche».

Compte tenu des tâches et de l’expérience accumulées, des travaux ont été entrepris pour clarifier le rôle futur de la Pharmacie de l’armée et ses interfaces avec l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et armasuisse.

Responsable de la logistique

La Pharmacie de l’armée a été chargée par le Conseil fédéral le 20 mars 2020 d’assurer l’acquisition subsidiaire, le stockage et la distribution de biens médicaux conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour l’ensemble du système de santé suisse.