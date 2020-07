Défense

L’armée suisse dépense 8 millions pour des mini drones

Afin d’être plus performant en terme de collecte d’informations et de surveillance, Berne va faire l’acquisition d’une flotte d’Indigo 3.

Dans une première phase, l’entreprise doit adapter les drones aux besoins de l’armée suisse. L’installation d’un transpondeur avec une fonction de secours, d’un appareil radio et d’un logiciel de contrôle au sol en font partie.

Collecte et surveillance

La première série doit être livrée cette année, le reste quelques mois plus tard. Les Indago 3 doivent renforcer la collecte d’informations et la surveillance au niveau tactique. L’armée pourra y avoir recours pour collecter des données, pour des tâches de recherche, de sauvetage et de récupération, comme pour l’aide en cas de catastrophe.