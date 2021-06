PATROUILLE DES GLACIERS - L’armée suisse et l’État du Valais main dans la main

Le président du Gouvernement valaisan Frédéric Favre, la Conseillère fédérale Viola Amherd et le divisionnaire Yvon Langel ont immortalisé l’accord entre le DDPS et l’État du Valais en restant à distance raisonnable.

Les bisbilles entre le Département fédéral de la défense, de la protection, de la population et des sports (DDPS) et l’Association de la Patrouille des Glaciers semblent avoir trouvé leur épilogue. L’armée continuera à assumer l’organisation et la gestion logistique de l’épreuve au moins jusqu’en 2028, soit durant quatre éditions.

Toutefois, les parties ont décidé de revoir leur coopération. Avec le canton du Valais, ils ont signé une feuille de route qui fixe le cadre de l’organisation des futures éditions. En cas de bilan positif, la PdG devrait perdurer au-delà de la date annoncée.