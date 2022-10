L’armée suisse fait lancer des grenades factices à des enfants

Lancer des grenades factices ou grimper dans un char: à la Wega, la plus grande foire du canton de Thurgovie, l’armée suisse a proposé des activités ludiques aux visiteurs. Or, cela n’a pas été apprécié par tout le monde. «Cela me choque que l’on mette des grenades factices dans les mains des enfants et que l’on en fasse un jeu», déclare Brunhilde Bergmann, domiciliée à Grattolf, en Allemagne. Selon elle, une telle activité n’est pas adaptée aux petits et totalement inappropriée en raison de la guerre en Ukraine.