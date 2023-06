Environnement: l’armée suisse part en guerre pour la biodiversité

Après un premier plan d’action sur l’énergie et le climat, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dit intensifier son engagement en faveur de l’environnement en adoptant un deuxième plan consacré cette fois à la biodiversité. Sur ses places d’armes, l’armée relate qu’on trouve des habitats d’espèces végétales et animales rares, qui sont essentielles à la conservation et à la promotion de la biodiversité en Suisse.