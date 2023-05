Payerne (VD): L’armée suisse teste un carburant durable pour ses avions

Même si l’aviation militaire ne consomme que 2% du carburant d’aviation écoulé en Suisse (vols nationaux et vols internationaux au départ de la Suisse), les Forces aériennes n’en souhaitent pas moins participer aux efforts de réduction des émissions polluantes. À cet effet, des essais ont été menés conjointement à Payerne par l’Armée suisse (Forces aériennes, Military Aviation Authority), la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et l’Institut Paul Scherrer (PSI) sous l’égide de l’OFAC.

Ce carburant appelé CAD pour (carburant d’aviation durable) est un mélange qui contient moins de soufre et d’hydrocarbures aromatiques et 35% de carbone en moins. La part durable a été produite à partir de déchets organiques, comme de l’huile alimentaire usagée et des graisses animales, en appliquant un procédé certifié. Le test a consisté à mesurer les émissions de suie ultrafine, les particules ultrafines volatiles sans oublier les gaz polluants. Ces essais sont notamment financés par l’impôt sur les carburants d’aviation frappant les vols intérieurs. Le projet est placé sous la conduite de l’OFAC qui fournit les données techniques des réacteurs et le capteur de gaz d’échappement. Les résultats seront publiés dans des revues scientifiques.