Asie : L’armée tient fermement la Birmanie au lendemain du coup d’État

L’armée birmane semblait tenir fermement les commandes du pays mardi au lendemain d’un coup d’État sans effusion de sang au cours duquel elle a arrêté la dirigeante Aung San Suu Kyi, et les multiples condamnations internationales restaient sans réponse des généraux.

Contestant les élections législatives de novembre, les militaires ont proclamé lundi l’état d’urgence pour un an, mettant brusquement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ils ont arrêté Aung San Suu Kyi, 75 ans, et d’autres dirigeants de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), juste avant la première session du parlement. Ce putsch a été condamné par nombre d’États, Washington menaçant d’imposer des sanctions, et une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU aura lieu ce mardi.