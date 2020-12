Éthiopie : L’armée tue 42 hommes soupçonnés d’avoir participé à un massacre

Des dizaines de «membres des forces opposées à la paix» ont été abattus par l’armée fédérale éthiopienne. Ils étaient accusés d’avoir tué une centaine d’habitants mercredi dans l’ouest du pays.

Selon la Commission éthiopienne des droits de l’Homme (EHRC), un organisme public indépendant, un groupe armé a attaqué mercredi à l’aube des habitants de Bekuji Kebele, dans la zone administrative de Metekel, tuant «plus de 100 personnes», faisant des dizaines de blessés, détruisant des habitations et incendiant les récoltes.

Cette attaque est la dernière en date d’une série meurtrière ces derniers mois dans la zone de Metekel, où vivent des habitants des ethnies oromo, amhara – les deux plus nombreuses du pays – et shinasha. Selon des dirigeants de l’opposition, ces attaques sont menées par des membres de l’ethnie gumuz et motivées par des facteurs ethniques.