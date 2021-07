Etats-Unis : L’armée US annule le mégacontrat de «cloud» attribué à Microsoft

Évoquant de nouvelles exigences, le Pentagone a annoncé mardi l’abandon du contrat informatique à 10 milliards de dollars que s’étaient disputé Microsoft et Amazon en 2019.

Le ministère de la Défense américain a annoncé mardi avoir annulé le mégacontrat de «cloud» (informatique à distance) d’une valeur de 10 milliards de dollars qu’il avait attribué en 2019 à Microsoft au détriment d’Amazon, et prévoit d’engager à la place plusieurs compagnies.

Ce contrat ne répondait plus aux besoins du Pentagone en raison notamment «de l’évolution des exigences» et «des avancées du secteur», a justifié le ministère.

Aussi, le Pentagone va entamer une nouvelle procédure pour recruter plusieurs sociétés spécialisées et non une seule, à commencer probablement par Microsoft et Amazon.