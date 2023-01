Suisse : L’armée va enquêter sur les discriminations et violences sexuelles

Le service spécialisé Femmes dans l’armée et diversité va sonder les conscrits sur les questions liées à la discrimination et à la violence fondées sur le genre et l’orientation sexuelle.

Pas toujours facile d’être une femme soldat dans l’armée suisse. Franziska Rothenbuehler/Tamedia AG

L’armée suisse veut en savoir plus sur les discriminations et violences fondées sur le genre et/ou l’orientation sexuelle. Le service spécialisé Femmes dans l’armée et diversité (FdAD) lance à cet effet une enquête qui aura lieu jusqu’en mars 2023, fait-elle savoir lundi dans un communiqué. La participation se fera sur une base anonyme et volontaire. Un rapport avec les résultats est attendu probablement à la fin de l’année.

On se souvient qu’en 2021 un journal alémanique avait pu consulter les jugements et peines prononcés par la justice militaire. Il révélait que les femmes soldats étaient souvent mobbées et que plusieurs avaient été approchées de manière sexiste par des supérieurs ou collègues de service. «Le sexisme est une réalité à laquelle de très nombreuses femmes dans l’armée sont confrontées», avait expliqué la porte-parole du groupe Femmes en tenue de camouflage.

Par ailleurs, un index des forces armées mondiales les plus ouvertes aux gays et aux lesbiennes avait classé en 2014 la Suisse loin derrière la plupart de ses voisins.

Une image complète

L’enquête mandatée par l’armée doit lui permettre d’obtenir «une image complète» des discriminations et des violences sexuelles en son sein. Cela dans le cadre de la stratégie Égalité 2030, adoptée en avril 2021 par le Conseil fédéral. Une stratégie nationale qui vise à promouvoir spécifiquement l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’armée rappelle qu’elle ne tolère «aucun cas de discrimination, de sexisme, de harcèlement ou d’autres formes d’atteinte à la dignité humaine et souhaite que des mesures conséquentes soient prises pour y remédier et ne pas fermer les yeux sur de tels actes».