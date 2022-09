Assemblée générale de l’ONU : L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan «d’atrocités innommables»

Getty Images via AFP

«Il y a des preuves de cas de torture, de mutilations de soldats capturés ou déjà morts, d’assassinats extrajudiciaires et de mauvais traitements de prisonniers de guerre, ainsi que de traitements dégradants de corps», a affirmé le Premier ministre devant l’Assemblée générale de l’ONU qui se tient cette semaine à New York. Il a précisé que «le corps d’une militaire féminin avait été mutilé et pris en vidéo par des soldats azerbaïdjanais».