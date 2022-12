Caucase: L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan d’avoir bloqué un axe vital

L’Arménie a accusé mercredi, l’Azerbaïdjan d’avoir bloqué une route vitale pour l’approvisionnement de l’enclave contestée du Nagorny Karabakh, dénonçant une situation qui pourrait déclencher une crise humanitaire dans ce territoire du Caucase. Erevan et Bakou se disputent le contrôle du Nagorny Karabakh, depuis plus de trente ans, et se sont affrontés à l’automne 2020 dans une guerre qui s’était soldée par une déroute militaire arménienne et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes dans la région.