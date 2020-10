Nagorny Karabakh : L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan d’avoir violé la trêve

Erevan accuse Bakou de ne pas respecter la nouvelle «trêve humanitaire» entrée en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche.

Mais seulement quelques heures plus tard, la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan, a affirmé sur Twitter: «L’ennemi a effectué des tirs d’artillerie en direction du nord entre 00 h 04 et 02 h 45 (22 h 04 et 00 h 45 suisses) et a lancé des roquettes vers le sud entre 02 h 20 et 02 h 45». L’Azerbaïdjan n’a pas immédiatement réagi.