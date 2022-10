Tensions au Nagorny-Karabakh : L’Arménie annonce un sommet avec la Russie et l’Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien a déclaré mercredi qu’il se rendra à Sotchi le 31 octobre pour une rencontre tripartite avec Vladimir Poutine et Ilham Aliev, à l’initiative de Moscou.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé mercredi qu’il allait se rendre la semaine prochaine en Russie pour un sommet avec les présidents russe Vladimir Poutine et azerbaïdjanais Ilham Aliev, à l’invitation du Kremlin, ont rapporté les agences de presse russes.

«Stabilité et sécurité»

Selon lui, les trois dirigeants devraient avant tout discuter des questions liées à «la stabilité et la sécurité» de l’enclave séparatiste du Nagorny-Karabakh à majorité arménienne. Pour sa part, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a ni confirmé ni démenti, mercredi, la tenue de ce sommet, la semaine prochaine. «Il y a des préparatifs à une telle rencontre tripartite, elle aura lieu, mais nous allons vous informer ultérieurement du lieu et de la date», a-t-il déclaré à la presse.

Nouveaux affrontements

L’Arménie, alliée de la Russie, et l’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, se sont affrontés lors de deux guerres au cours des trois dernières décennies pour le contrôle du Nagorny Karabakh. La dernière guerre, à l’automne 2020, a fait 6500 morts et s’est achevé sur un cessez-le-feu sous médiation de la Russie , qui a déployé sur place un contingent de soldats de maintien de la paix.

Mais ces derniers mois, l’Union européenne et les Etats-Unis ont pris l’initiative dans les pourparlers pour négocier un traité de paix, alors que Moscou est empêtré dans son intervention militaire en Ukraine. Malgré ces tentatives de médiation occidentales, la situation reste instable. En septembre, au moins 286 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mi-octobre, Vladimir Poutine avait invité Nikol Pachinian et Ilham Aliev, à une nouvelle rencontre commune en Russie, sans dévoiler de date concrète.