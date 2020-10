Stepanakert : Entrée en vigueur du cessez-le-feu au Karabakh

Le cessez-le-feu, en place dès ce matin 10h, met fin à près de deux semaines de combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour de l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh.

Le cessez-le-feu convenu entre Erevan et Bakou est entré en vigueur au Nagory Karabakh. Les deux parties se sont accusées mutuellement samedi de poursuivre les combats par des bombardements, des missiles et des drones, peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le cessez-le-feu, en place dès 10h (heure suisse), met fin à près de deux semaines de combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan autour de l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh. Il a été convenu après des négociations marathon qui se sont poursuivies jusqu’au petit matin de samedi à Moscou, avec la médiation russe.

«Echanger des prisonniers»

«Les forces armées arméniennes bombardent intensivement des zones peuplées à Geranboy, Terter, Agdam, Agjaberdi et Fizuli. L’Azerbaïdjan prend des mesures réciproques», a pour sa part indiqué le ministère de la Défense azerbaïdjanais dans un communiqué.

Les âpres combats dans cette région du Caucase ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Ils ont ravivé la crainte d’une guerre qui impliquerait les puissances régionales, la Russie et la Turquie.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que le cessez-le-feu permettrait «d’échanger des prisonniers de guerre, d’autres personnes et les corps des tués avec la médiation et en accord avec les critères du Comité de la Croix-Rouge». L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont également engagés «à des négociations substantielles pour parvenir rapidement à un règlement pacifique» du conflit, a précisé M. Lavrov.