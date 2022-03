Energie – Haut-Karabakh sans gaz, l’Arménie craint une catastrophe humanitaire

Énergie : Haut-Karabakh sans gaz, l’Arménie craint une catastrophe humanitaire

Erevan accuse Bakou de «pourrir» la vie des Arméniens résidant dans cette région azerbaïdjanaise en les privant de chauffage, afin de les «forcer à partir». L’Azerbaïdjan proteste.

«Inacceptable et inhumain»

Selon la porte-parole des autorités séparatistes du Haut-Karabakh, Loussiné Avanessian, la population dépend de l’électricité et du bois pour se chauffer, et «les jardins d’enfants et les écoles ont été contraints de fermer». «L’Azerbaïdjan terrorise notre population pour que les gens partent du Karabakh», a-t-elle assuré. «C’est inacceptable et inhumain. Le monde doit réagir», a-t-elle dénoncé. Mercredi, l’Union européenne a déclaré qu’il y avait «un besoin urgent d’assurer une reprise immédiate des livraisons de gaz à la population locale affectée».