CAUCASE : L’Arménie demande l’aide de Moscou après des tensions avec Bakou

Les négociations entre Erevan et Bakou doivent reprendre samedi. Le dirigeant arménien a affirmé avoir demandé une assistance militaire à la Russie.

S’adressant en fin de journée aux parlementaires, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé que les négociations commencées dans la journée avaient été suspendues et reprendraient samedi. «Notre position est claire: les forces azerbaïdjanaises doivent quitter le territoire de l’Arménie», a-t-il ajouté, accusant Bakou de vouloir «inciter à un affrontement militaire» et assurant avoir demandé au président russe Vladimir Poutine «l’assistance de la Fédération de Russie, y compris une assistance militaire».

Inquiétude

De leur côté, les États-Unis, qui maintiennent de bonnes relations avec les deux rivaux, ont déclaré vendredi avoir pris connaissance de rapports évoquant un retrait des troupes azerbaïdjanaises, les appelant une nouvelle fois à quitter le territoire arménien. «Les mouvements militaires dans des territoires au centre d’un contentieux sont irresponsables et inutilement provocateurs», a déclaré une porte-parole du département d’État américain, Jalina Porter. «Nous attendons de l’Azerbaïdjan qu’il retire immédiatement ses troupes et cesse toute nouvelle provocation», a-t-elle déclaré.

Prudence du Kremlin

Le Kremlin est toutefois resté prudent, indiquant seulement que M. Poutine avait insisté sur la nécessité pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan de respecter l’accord de cessation des hostilités, signé sous son égide en novembre, après six semaines de guerre meurtrière pour le contrôle du Nagorny Karabakh.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov s’est lui entretenu avec un haut responsable du département d’État américain et a affirmé vouloir «une normalisation de la situation» et confirmé que des pourparlers étaient en cours, selon le ministère azerbaïdjanais.

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont affrontés à l’automne 2020 pour le contrôle du Nagorny Karabakh, région séparatiste arménienne en territoire azerbaïdjanais, un conflit qui s’est soldé par plus de 6000 morts et une défaite d’Erevan, qui a dû rétrocéder d’importants territoires à Bakou. Malgré un cessez-le-feu signé sous l’égide de Moscou et le déploiement de soldats de la paix russes, les tensions persistent dans la région.